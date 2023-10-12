Египет отказывается открыть коридоры для беженцев из Сектора Газа — Reuters

Власти Египта отказываются открыть коридоры для гражданских беженцев из сектора Газа. При этом Египет обсудил с Соединенными Штатами и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи жителям анклава через свою границу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетские источники в органах безопасности.
Контрольно-пропускной пункт между Газой и Египтом закрыт после израильских ударов, напоминают в агентстве.
Один из источников в египетских органах безопасности сообщил, что Египет отверг идею безопасных коридоров для гражданского населения, чтобы защитить "право палестинцев на свое дело и свою землю".
Как отмечает агентство, Египет уже давно ограничивает въезд жителей Газы на свою территорию даже во время самых ожесточенных конфликтов. Каир, часто выступающий посредником между Израилем и палестинцами, всегда настаивает на том, чтобы обе стороны разрешали конфликты в пределах своих границ, утверждая, что только так палестинцы могут обеспечить свое право на государственность.
Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США проводят консультации с Израилем и Египтом по поводу идеи безопасного прохода для гражданского населения из Газы, подвергшейся массированной израильской атаке в ответ на вторжение боевиков ХАМАСа на территорию Израиля. Эти консультации продолжаются, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
Контрольно-пропускной пункт между Газой и Египтом закрыт после израильских ударов, напоминают в агентстве.
Один из источников в египетских органах безопасности сообщил, что Египет отверг идею безопасных коридоров для гражданского населения, чтобы защитить "право палестинцев на свое дело и свою землю".
Как отмечает агентство, Египет уже давно ограничивает въезд жителей Газы на свою территорию даже во время самых ожесточенных конфликтов. Каир, часто выступающий посредником между Израилем и палестинцами, всегда настаивает на том, чтобы обе стороны разрешали конфликты в пределах своих границ, утверждая, что только так палестинцы могут обеспечить свое право на государственность.
Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США проводят консультации с Израилем и Египтом по поводу идеи безопасного прохода для гражданского населения из Газы, подвергшейся массированной израильской атаке в ответ на вторжение боевиков ХАМАСа на территорию Израиля. Эти консультации продолжаются, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
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