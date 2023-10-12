Египет отказывается открыть коридоры для беженцев из Сектора Газа — Reuters

15:33 12 октября Киев, Украина

Власти Египта отказываются открыть коридоры для гражданских беженцев из сектора Газа. При этом Египет обсудил с Соединенными Штатами и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи жителям анклава через свою границу.