Египет намерен провести международный саммит из-за боевых действий между Израилем и ХАМАС

08:04 16 октября Киев, Украина

Египет направил приглашение на проведение международного регионального саммита для обсуждения ситуации, связанной с боевыми действиями между Израилем и ХАМАС

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление президента Египта.



В частности, в заявлении президента Египта, содержащего резолюции Совета национальной безопасности страны, говорится, что Египет стремится настроить коммуникацию с региональными и международными гуманитарными организациями, чтобы доставить необходимую помощь в Сектор Газы.



Египет готов приложить любые усилия, чтобы успокоить текущую ситуацию, связанную с боевыми действиями между Израилем и ХАМАС, сказал президент Египта, также отметив, что национальная безопасность страны является "красной линией" и что не будет "никакого самодовольства" у нее защите.



В то же время более подробной информации о том, кто был приглашен и когда это может произойти, пока не предоставляется.