Египет: лишение свободы за видео в TikTok и Instagram

20:38 28 Июль Киев, Украина

По обвинению в безнравственности и торговле людьми, египетские власти приговорили пятерых девушек-блогеров к 2 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф.

TikTok



Каждая из девушек должна заплатить 300 тысяч египетских фунтов штрафа ($19 тыс).



Девушек обвинили в нарушении «принципов и ценностей мусульманского народа Египта». По мнению суда, они якобы поощряли других женщин сотрудничать с ними за деньги.



В частности, Мавада Аль-Адхам осуждена за публикацию «непристойных видео и фотографий». У нее было более двух миллионов подписчиков в TikTok и Instagram. По словам ее адвоката, приговор будет обжалован.



Такие меры приняты из-за видео в Instagram Каждая из девушек должна заплатить 300 тысяч египетских фунтов штрафа ($19 тыс).Девушек обвинили в нарушении «принципов и ценностей мусульманского народа Египта». По мнению суда, они якобы поощряли других женщин сотрудничать с ними за деньги.В частности, Мавада Аль-Адхам осуждена за публикацию «непристойных видео и фотографий». У нее было более двух миллионов подписчиков в TikTok и Instagram. По словам ее адвоката, приговор будет обжалован.

20-летнюю студентку Каирского университета Ханин Хоссам обвинили в том, что она знакомила мужчин и женщин через видеоприложение и получала за это денежное вознаграждение. У нее было около миллиона подписчиков в TikTok и Instagram.

Хоссам была задержана еще в апреле в связи с видеоклипом, который, по мнению следствия, является непристойным. В нем она рассказывала, как женщины могут заработать до 3 тысяч долларов, транслируя видео в обмен на деньги. Египетские власти расценили это как продвижение секс-услуг. В июне ее освободили под залог, но снова задержали после того, как следствие представило «новые доказательства».

Остальных трех девушек обвинили в помощи Хоссам и Аль-Адхам в введении аккаунтов.



Правозащитники и пользователи соцсетей запустили кампанию в защиту арестованных девушек, назвав их преследование «нарушением свободы мнения и самовыражения».



Депутаты египетского парламента требуют от властей запретить в стране распространение видео через социальную сеть TikTok. По их мнению, она пропагандирует наготу и безнравственность.