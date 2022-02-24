Ефремов выплатил компенсацию семье погибшего в ДТП

20:48 01 Октябрь Киев, Украина

Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов, выплатил 800 тыс. рублей морального ущерба семье погибшего Сергея Захарова.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в Пресненском суде Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей", - цитируют российские массмедиа московский суд.

В самом начале сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и приговорил актера к восьми годам лишения свободы. После оглашения приговора Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил.



Актер признал свою вину на заседании 3 сентября. Его адвокат заявил, что подсудимый готов отправиться за решетку и уже даже собрал вещи.



Как сообщалось, ДТП с участием российской звезды кино произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.