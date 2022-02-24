Ефремов выплатил компенсацию семье погибшего в ДТП

Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов, выплатил 800 тыс. рублей морального ущерба семье погибшего Сергея Захарова.
Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в Пресненском суде Москвы.
В самом начале сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и приговорил актера к восьми годам лишения свободы. После оглашения приговора Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил.
Актер признал свою вину на заседании 3 сентября. Его адвокат заявил, что подсудимый готов отправиться за решетку и уже даже собрал вещи.
Как сообщалось, ДТП с участием российской звезды кино произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.
Актер признал свою вину на заседании 3 сентября. Его адвокат заявил, что подсудимый готов отправиться за решетку и уже даже собрал вещи.
Как сообщалось, ДТП с участием российской звезды кино произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.
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