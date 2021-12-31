Эфиопия создаст комиссию по национальному диалогу

08:55 31 Декабрь Киев, Украина

Эфиопские законодатели одобрили законопроект о создании комиссии, задача которой установить национальный диалог на фоне международного давления из-за конфликта в районе Тыграй



Федеральное парламентское собрание проголосовало подавляющим большинством голосов: 287 "за", 13 "против" и 1 воздержавшийся.



«Создание комиссии проложит путь к общенациональному консенсусу и сохранит целостность страны», - говорится в законопроекте.



Правительство премьер-министра Абия Ахмеда пообещало создать комиссию для определения общей позиции по спорным вопросам.



Однако на данном этапе комиссия не будет взаимодействовать с Фронтом освобождения народа тыграй или Освободительной армией оромо, которые борются с федеральной армией и были объявлены террористическими организациями.



Некоторые правительственные чиновники прямо заявили, что новая комиссия не будет вести переговоры с организацией «Тыграй».

Но создание комиссии может быть попыткой отреагировать на настойчивые призывы международного сообщества к прекращению огня и инклюзивному диалогу для разрешения конфликта, сказал Цедейл Лемма, генеральный директор Jakenn Publishing.



«Когда международное сообщество обратилось с просьбой о проведении инклюзивного диалога для решения усугубляющегося кризиса в Эфиопии, нет никакой двусмысленности в том, что такой диалог должен быть действительно инклюзивным за счет того, что различные заинтересованные стороны, включая вооруженные группы, будут участвовать в процессе», - сказал Цедейл.



Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Кении Ухуру Кеньяттой о ситуации в Эфиопии, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Они согласились с необходимостью прекращения боевых действий, обеспечением Штатам беспрепятственного гуманитарного доступа, прекращения в стране нарушений прав человека и урегулирования конфликта путем переговоров», - сказал Прайс.



Но официальные лица Эфиопии продолжают протестовать против вмешательства США и других западных стран во внутренние дела страны.



«Эти (западные) страны, особенно США, поддерживают Фронт освобождения народа тыграй, а также оказывают различное давление на Эфиопию», - заявил сотрудник канцелярии премьер-министра Эфиопии Задиг Абрха.



Федеральная армия Эфиопии и ее союзные силы в последние недели отбили часть районов в районе Амхара и Афар, которые с июля находились в руках сил Тыграя.



По сообщениям групп помощи война Эфиопии привела к гибели десятков тысяч людей и перемещению миллионов других, в результате чего сотни тысяч оказались в условиях голода в регионе Тыграй.



Обе стороны конфликта обвиняются в массовых злоупотреблениях, убийствах и сексуальном насилии.