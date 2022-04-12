Эфиопия: боевики напали на автобус, погибли 34 человека

Уже не первое нападение боевиков происходит в Эфиопии, в этот раз нападению подвергся пассажирский автобус с людьми на борту.
Об этом говорится в заявлении Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии, пишет “Синьхуа”.
По данным Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии, кроме атаки на пассажирский автобус, боевики также напали на другие районы в Бенишангуль-Гумуз. Правительство страны уже направило отряды силовых структур в этот регион. Однако ведомство не раскрыло информацию о личностях террористов, а также детали нападения.
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