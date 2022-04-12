Эфиопия: боевики напали на автобус, погибли 34 человека

11:25 16 ноября Киев, Украина

Уже не первое нападение боевиков происходит в Эфиопии, в этот раз нападению подвергся пассажирский автобус с людьми на борту.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии, пишет “Синьхуа”.

“По меньшей мере 34 человека погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц на пассажирский автобус, который состоялся накануне вечером в регионе Бенишангуль-Гумуз на северо-западе Эфиопии”, — говорится в сообщении.

По данным Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии, кроме атаки на пассажирский автобус, боевики также напали на другие районы в Бенишангуль-Гумуз. Правительство страны уже направило отряды силовых структур в этот регион. Однако ведомство не раскрыло информацию о личностях террористов, а также детали нападения.