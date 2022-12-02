Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт — СМИ

18:01 02 декабря Киев, Украина

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт . Об этом сообщает российское информагентство "ТАСС" со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерена.

"Да, получил (паспорт — ред.). Принес присягу", — сказал адвокат.

Он также сообщил, что виделся со Сноуденом накануне и сказал, что у него все хорошо.



В конце сентября был опубликован указ президента рф, согласно которому экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принят в гражданство россии.



В 2017 году Сноуден и американская спортсменка и блогер Линдси Миллс поженились в москве. Кучерена рассказал, что жена Сноудена тоже подает заявление на получение гражданства рф.



Кто такой Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден бывший работник Агентства национальной безопасности (АНБ), который в 2013 году передал СМИ информацию о программе PRISM, которая занималась сбором и обработкой данных с телефонов людей. Программа существовала по меньшей мере с 2007 года, но все время была тайной.



Из переданных Сноуденом материалов выяснилось: PRISM имела доступ к электронной почте, аккаунтам в соцсетях, электронным устройствам и телефонным звонкам всех американцев. И если сначала предполагалось, что программу будут использовать для слежки только за иностранцами, по крайней мере, с 2010-го такие ограничения уже не действовали.



В США Сноудена заочно обвинили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала скрылся из США в Гонконг, а затем – в рф.





