Единый день голосования в России проходит в течение трех дней

В этом году в РФ выборы разных уровней проходят по-новому. Хотя досрочно голосовать начали еще 11 и 12 сентября, Единый день голосования в России начался сегодня, 13 сентября. По сообщению РИА Новости, ЦИК РФ отчитался об открытии в стране более 56 тысяч избирательных участков.

Одним из первых регионов «необъятной», где начался единый день голосования, стал Камчатский край, где выбирают губернатора региона.

Сообщается, что в текущем году проходят более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии).

Как отмечается, после выборов будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Также в 20 российских регионах проходят выборы высших должностных лиц.

Напомним, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины утвердила сумму залога для кандидатов на местных выборах, назначенных на 25 октября.