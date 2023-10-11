Единственная электростанция в Секторе Газа прекратила работу

В Секторе Газа прекратились поставки электроэнергии. Это произошло после того, как на единственной электростанции закончилось топливо.
Об этом сообщают BBC и CNBC .
Министерство энергетики Газа заявило, что после того, как топливо на электростанции закончилось, 2 миллиона жителей региона могут остаться без электроснабжения.
Ранее 11 октября сообщалось, что у дизельного завода достаточно запасов топлива, чтобы оставаться в работе еще на 10-12 часов.
Как пишет The Washington Post, двумя основными источниками электроэнергии в Газе являются израильская электроэнергетическая компания, поставляющая электроэнергию через 10 линий, и электростанция в Газе, часто работающая с частичной мощностью из-за неэффективного дизельного топлива. Электричество из Египта уже много лет не поставляется.
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о "полной осаде" Сектора Газы в рамках борьбы с террористической группировкой ХАМАС - в том числе об обесточивании региона.
Министерство энергетики Газа заявило, что после того, как топливо на электростанции закончилось, 2 миллиона жителей региона могут остаться без электроснабжения.
Ранее 11 октября сообщалось, что у дизельного завода достаточно запасов топлива, чтобы оставаться в работе еще на 10-12 часов.
Как пишет The Washington Post, двумя основными источниками электроэнергии в Газе являются израильская электроэнергетическая компания, поставляющая электроэнергию через 10 линий, и электростанция в Газе, часто работающая с частичной мощностью из-за неэффективного дизельного топлива. Электричество из Египта уже много лет не поставляется.
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о "полной осаде" Сектора Газы в рамках борьбы с террористической группировкой ХАМАС - в том числе об обесточивании региона.
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