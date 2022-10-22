Джонсон претендует на пост премьер-министра Британии - СМИ

10:36 22 октября Киев, Украина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие борьбе за должность главы Консервативной партии. Об этом заявило издание Sky News со ссылкой на депутата от консерваторов Джеймса Даддриджа.

По его словам, он разговаривал по телефону с Джонсоном. Последний сообщил ему, что собирается принять участие в выборах на пост главы консерваторов и, соответственно, премьер-министра Британии.

Бывший премьер-министр заверил, что "готов к этому".

Этим вопросом он займется после того, как вернется из отпуска на Карибах, добавил Даддридж.

По словам депутата, Джонсон ответил ему на вопрос о планах участия в выборах следующим образом: "Я собираюсь это сделать".

Напомним, британские СМИ ранее прогнозировали, что Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства Великобритании после отставки Лиз Трасс.