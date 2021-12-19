Джонсон предостерег Европу от растущей зависимости от российского газа

Британский премьер-министр Борис Джонсон указал на все большую зависимость Европы от российского газа в условиях растущего противостояния России и Запада.
Джонсон отдельно подчеркнул о необходимости поддерживать Украину на фоне громких оговорок, в частности, со стороны США о новых признаках российской угрозы Киеву.
В речи в Лондоне 15 ноября Джонсон сосредотачивался на проблемах климата в контексте глобальной безопасности и роли Великобритании как хозяйки недавнего климатического саммита COP-26.
Борис Джонсон говорил, что вызовы, перед которыми предстало человечество, нужно решать «объединяясь вокруг науки, безопасности и ценностей, финансов и дипломатии, и прежде всего людей».
Он отметил, что «некоторые страны просто не будут развиваться в сторону свободных рыночных демократий», и с ними нужно иметь «наиболее дружелюбные и прагматические отношения», а при этом «теснее работать с теми, кто это делает и разделяет наши ценности и инстинкты» .
«Итак, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, то это не потому, что мы хотим быть противниками России, или что мы хотим как-то стратегически окружить, или подорвать ее... А потому, что у нас есть обязательства перед принципами демократии и свободы, которые сейчас делятся на огромном большинстве Европейского континента», - сказал Борис Джонсон.
Именно потребностью защиты упомянутых принципов руководитель британского правительства объяснил то, что оно назвал «немедленным ответом» Лондона, «когда наши польские друзья попросили помощь, чтобы справиться с сознательно созданным кризисом на их границе с Беларусью».
Джонсон также предостерег, что Европе придется решать проблему все большей зависимости от энергоносителей из России.
Джонсон отдельно подчеркнул о необходимости поддерживать Украину на фоне громких оговорок, в частности, со стороны США о новых признаках российской угрозы Киеву.
В речи в Лондоне 15 ноября Джонсон сосредотачивался на проблемах климата в контексте глобальной безопасности и роли Великобритании как хозяйки недавнего климатического саммита COP-26.
Борис Джонсон говорил, что вызовы, перед которыми предстало человечество, нужно решать «объединяясь вокруг науки, безопасности и ценностей, финансов и дипломатии, и прежде всего людей».
Он отметил, что «некоторые страны просто не будут развиваться в сторону свободных рыночных демократий», и с ними нужно иметь «наиболее дружелюбные и прагматические отношения», а при этом «теснее работать с теми, кто это делает и разделяет наши ценности и инстинкты» .
«Итак, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, то это не потому, что мы хотим быть противниками России, или что мы хотим как-то стратегически окружить, или подорвать ее... А потому, что у нас есть обязательства перед принципами демократии и свободы, которые сейчас делятся на огромном большинстве Европейского континента», - сказал Борис Джонсон.
Именно потребностью защиты упомянутых принципов руководитель британского правительства объяснил то, что оно назвал «немедленным ответом» Лондона, «когда наши польские друзья попросили помощь, чтобы справиться с сознательно созданным кризисом на их границе с Беларусью».
Джонсон также предостерег, что Европе придется решать проблему все большей зависимости от энергоносителей из России.
По данным европейской статистической службы Eurostat Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европейский Союз – 43,4% (данные 2020 года), а по ней Норвегия – 20%, Алжир – 12% и другие страны, в том числе США – 5%.
Предостережение из Лондона прозвучало в то время, как Германия определяется с условиями разрешения на начало использования нового газопровода Северный поток-2, который будет поставлять газ из России по дну Балтийского моря до немецкого побережья.
США и некоторые другие страны многократно и громко высказались против нового газопровода, который по мнению критиков будет давать Москве еще большие рычаги манипулирования энергией для политического влияния на страны Европы.
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