Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за образов гоблинов в фильмах о Гарри Поттере

14:22 05 Январь Киев, Украина





Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Гринготтс – банк из серии книг о Гарри Поттере, в котором хранят свои деньги и другие ценные вещи колдуны.



Стюарт обратил внимание на кинообразы гоблинов, работающих в банке. Он отметил, что ему и его знакомым они напоминают карикатуры из антисемитской книги Протоколы сионистских мудрецов, напечатанной еще в начале 19 века. Британскую писательницу Джоан Роулинг обвинил в антисемитизме американский телеведущий, комик, актер и писатель Джон Стюарт. Причиной обвинений стали образы героев фильма о Гарри Поттере – гоблинах, работающих в выдуманном банке Гринготтс.Об этом сообщает The Hollywood Reporter.Гринготтс – банк из серии книг о Гарри Поттере, в котором хранят свои деньги и другие ценные вещи колдуны.Стюарт обратил внимание на кинообразы гоблинов, работающих в банке. Он отметил, что ему и его знакомым они напоминают карикатуры из антисемитской книги Протоколы сионистских мудрецов, напечатанной еще в начале 19 века.

“Это волшебный мир... Мы можем ездить на драконах, у вас может быть домашняя сова, но кто должен управлять банком? Евреи», – возмущается писатель.

Обратили внимание на образы киногероев и пользователи соцсетей. Так, в твиттере активист Рафаэль Шимунов написал, что под роликами со сценами из банка Гринготтс на ютубе пользователи оставляют немало антисемитских комментариев.



Ранее актер Пит Дэвидсон во время записи шоу Saturday Night Live также обращал внимание на образы гоблинов из Гринготтса.

"Я начал думать о фантастическом мире, который она создала. Леса контролируют кентавры, школами руководят волшебники и призраки. Но кто контролирует банки? Евреи, конечно! Маленькие великоносые евреи-гоблины. Я могу сказать это, ведь я сам, как вы видите, наполовину гоблин", - сказал Дэвидсон.

Напомним, что уже несколько лет Роулинг обвиняют в трансфобии, а сама она утверждает, что начала получать угрозы. Причиной обвинений стали многочисленные высказывания писательницы в твиттере и сюжеты ее книг. Так, в центре одной из них находится серийный убийца, переодевающийся в женское платье, чтобы казаться своим жертвам менее опасным. Это, по мнению критиков, транслирует распространенное среди части трансфобов предубеждение, что трансженщины угрожают безопасности других женщин.



Роулинг отвергает обвинения и настаивает, что только заботится о правах женщин.