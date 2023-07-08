Джо Байден против ближайшего вступления Украины в НАТО

Как заявил в своем интервью CNN президент США Джо Байден, на данный момент нельзя рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО. О членстве Украины в Североатлантический Альянс может быть рассмотрен только по окончании войны.
В то же время Байден подчеркнул, что США и союзники по НАТО будут продолжать обеспечивать президента Владимира Зеленского и силы обороны Украины вооружением, необходимым для прекращения войны с россией.
Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающие вступления в Североатлантический альянс (НАТО).
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны с россией.
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