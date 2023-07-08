Джо Байден против ближайшего вступления Украины в НАТО

07:09 08 июля Киев, Украина

Как заявил в своем интервью CNN президент США Джо Байден, на данный момент нельзя рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО. О членстве Украины в Североатлантический Альянс может быть рассмотрен только по окончании войны.

"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия по поводу принятия Украины в НАТО сейчас", - сказал он.

В то же время Байден подчеркнул, что США и союзники по НАТО будут продолжать обеспечивать президента Владимира Зеленского и силы обороны Украины вооружением, необходимым для прекращения войны с россией.

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающие вступления в Североатлантический альянс (НАТО).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны с россией.