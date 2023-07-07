Джо Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине

12:59 07 июля Киев, Украина

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов.

Об этом информирует газета The Washington Post, официальное объявление о предоставлении помощи должно быть сделано сегодня, 7 июля.

В соответствии с этим решением, Конгресс США должен изъять кассетные боеприпасы из имеющихся оборонных запасов страны.

Издание отмечает, что это решение было принято в свете возрастающей тревоги по поводу задержки контрнаступления со стороны Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.