Джо Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов.
Об этом информирует газета The Washington Post, официальное объявление о предоставлении помощи должно быть сделано сегодня, 7 июля.
В соответствии с этим решением, Конгресс США должен изъять кассетные боеприпасы из имеющихся оборонных запасов страны.
Издание отмечает, что это решение было принято в свете возрастающей тревоги по поводу задержки контрнаступления со стороны Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.
Об этом информирует газета The Washington Post, официальное объявление о предоставлении помощи должно быть сделано сегодня, 7 июля.
В соответствии с этим решением, Конгресс США должен изъять кассетные боеприпасы из имеющихся оборонных запасов страны.
Издание отмечает, что это решение было принято в свете возрастающей тревоги по поводу задержки контрнаступления со стороны Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.
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