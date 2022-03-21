Джо Байден: расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить счета в офшорах

Джо Байден убежден, что остановить массовые беспорядки и политическую анархию в Беларуси, возможно только путем расширения и ужесточения санкций относительно Александра Лукашенка и его окружения.
Об этом во вторник, 27 октября, сообщило агентство Reuters.
Кроме того, кандидат намерен выступать вместе с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской и всем белорусским народом с призывом к мирной передачи власти.
"Чтобы белорусы, наконец, могли воспользоваться теми демократическими правами, в борьбе за которые они понесли такие жертвы", - резюмировал политик.
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