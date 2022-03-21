Джо Байден: расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить счета в офшорах

05:28 28 октября Киев, Украина

Джо Байден убежден, что остановить массовые беспорядки и политическую анархию в Беларуси, возможно только путем расширения и ужесточения санкций относительно Александра Лукашенка и его окружения.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщило агентство Reuters.



Также Байден пообещал, что в случае победы на президентских выборах он будет сотрудничать с европейскими партнерами "с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Беларуси". "Международное сообщество должно значительно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить счета в офшорах, где они хранят свои украденные богатства", - отметил американский демократ.Также Байден пообещал, что в случае победы на президентских выборах он будет сотрудничать с европейскими партнерами "с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Беларуси".

Кроме того, кандидат намерен выступать вместе с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской и всем белорусским народом с призывом к мирной передачи власти.



"Чтобы белорусы, наконец, могли воспользоваться теми демократическими правами, в борьбе за которые они понесли такие жертвы", - резюмировал политик.