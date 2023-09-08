Двойная террористическая атака в Мали: погибли более 60 человек

Исламистские боевики напали на речной катер на северо-востоке Мали. Погибли, по меньшей мере, 49 гражданских лиц.
Об этом сообщило временное правительство Мали, передает BBC.
Отмечается, что боевики напали на лодку, когда она направлялась по реке Нигер от города Гао до Мопти. Оператор лодки сообщил агентству новостей AFP, что по судну было выпущено по меньшей мере три ракеты.
Кроме того, сообщается, что исламисты также напали на военный лагерь, убив 15 солдат, а около 50 боевиков погибли.
Правительство Мали объявило трехдневный национальный траур.
Повстанцы, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством, закрепились на севере Мали в 2012 году. С того времени исламистские боевики завоевали позиции, продвигаясь через регион Сахель в прибрежные страны Западной Африки.
Об этом сообщило временное правительство Мали, передает BBC.
Отмечается, что боевики напали на лодку, когда она направлялась по реке Нигер от города Гао до Мопти. Оператор лодки сообщил агентству новостей AFP, что по судну было выпущено по меньшей мере три ракеты.
Кроме того, сообщается, что исламисты также напали на военный лагерь, убив 15 солдат, а около 50 боевиков погибли.
Правительство Мали объявило трехдневный национальный траур.
Повстанцы, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством, закрепились на севере Мали в 2012 году. С того времени исламистские боевики завоевали позиции, продвигаясь через регион Сахель в прибрежные страны Западной Африки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии