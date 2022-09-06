Двое мужчин устроили массовую резню в канадской провинции Саскачеван

12:33 06 сентября Киев, Украина

Вечером 4 сентября в канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили массовую резню.

Погибли десять человек, еще 18 получили ранения разной степени тяжести. Одного из подозреваемых обнаружили мертвым.

Об этом сообщает местное управление Королевской канадской конной полиции.



Правоохранители обнаружили трупы погибших в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри и деревне Уэлдон. Часть жертв нападавшие выбирали целенаправленно, других убивали случайно, считают следователи.



Оперативно задержать нападавших не удалось, но их имена уже известны - это 31-летний Дамиен Сандерсон и 30-летний Майлс Сандерсон. Первого нашли мертвым 5 сентября, его брат все еще находится в бегах. Ему заочно предъявлены обвинения в убийстве первой степени, покушении на убийство и проникновении со взломом.



The Guardian сообщает, что по словам, руководителя Федерации суверенных коренных народов Канады Бобби Кэмерона, нападавшие могли устроить резню под воздействием наркотиков.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что правительство страны напрямую общается с руководством сообщества индейского народа кри и готово оказать им любую помощь.