Двенадцать сирийских полицейских ранены в результате взрыва автобуса

09:29 20 Январь Киев, Украина

Двенадцать сотрудников сил внутренней безопасности Сирии получили ранения в среду, 19 января в результате взрыва бомбы в полицейском автобусе в южной провинции Дараа, сообщило государственное информационное агентство SANA.

По сообщению SANA, взрывное устройство взорвалось в автобусе недалеко от Джиср-Сайды в провинции Дараа.

Провинция Дараа и ее одноименная столица, колыбель сирийского восстания 2011 года, вернулись под контроль правительства в 2018 году.

Повстанцы, которые остались в южной части города под названием Дараа аль-Балад, в прошлом году продолжали сражаться с силами режима.

В результате перемирия 2021 года, десятки боевиков оппозиции были вывезены из города на автобусах, но некоторые остались.

Базирующаяся в Великобритании Сирийский наблюдательный центр по правам человека, имеющий разветвленную сеть источников внутри Сирии, сообщила, что с начала года в провинции Дараа было зарегистрировано 20 нападений.

Военный обозреватель сообщает, что в результате этих нападений было убито 16 человек, в том числе восемь мирных жителей.

По данным SANA, в октябре прошлого года две бомбы, заложенные в армейский автобус в столице страны Дамаске, убили по меньшей мере 14 человек и ранили еще троих, что стало самым серьезным нападением за четыре года.

Конфликт в Сирии, разразившийся в 2011 году, унес жизни почти полумиллиона человек и вызвал крупнейшее со времен Второй мировой войны перемещение населения, вызванное конфликтом.