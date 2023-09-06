Две страны запретили "Яндексу" передавать россии персональные данные клиентов

18:25 09 августа Киев, Украина





Об этом пишет Reuters. 8 августа финские и норвежские регуляторы запретили российской технологической группе "Яндекс" и ее нидерландскому партнеру Ridetech International передавать россии какие-либо личные данные клиентов сервиса Яндекса по заказу такси Yango.Об этом пишет Reuters.

"Финскому органу по защите данных стало известно о законодательной реформе, которая вступит в силу в россии в начале сентября, согласно которой Федеральная служба безопасности рф получает право получать данные, обрабатываемые в работе такси", — говорится в заявлении регулятора.

В отдельном заявлении Норвежского органа по защите данных указано, что существует серьезный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут следить за перемещениями норвежских граждан через сервис Yango.



В то же время сервис Yango заявил, что изучает запросы от норвежских и финских регуляторов и намерен полностью соответствовать новым запретам. Сервис отметил, что обрабатывает данные в строгом соответствии с Общим регламентом защиты данных и законодательством ЕС.

"Законодательные нормы российской федерации не распространяются на международный бизнес Yango по организации поездок и не применяются к пользователям Yango, когда они совершают поездки и используют приложение за пределами россии", - говорится в заявлении Yango.

Как сообщил Офис Омбудсмена по вопросам защиты данных Финляндии, речь идет о временном запрете, который вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 30 ноября. Решение было принято в срочном порядке.

"Решение финского DPA было принято в рамках процедуры срочности, предусмотренной Общим регламентом ЕС о защите данных, позволяющей принимать меры при исключительных обстоятельствах. Согласно этой процедуре, надзорные органы могут немедленно принять временные меры, если это необходимо для защиты прав и свобод лиц". Такие мероприятия могут действовать максимум три месяца. Распоряжение финского DPA касается деятельности сервиса Yango в Финляндии", – говорится в сообщении Офиса Омбудсмена по защите данных Финляндии.

Как сообщало издание Медуза, ФСБ россии получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс Go", работающего под брендами Yango и Yandex Go в более чем 20 странах мира, таких как Израиль, Норвегия, Финляндия, беларусь, Казахстан, Грузия, Армения.