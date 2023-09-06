Две страны запретили "Яндексу" передавать россии персональные данные клиентов

8 августа финские и норвежские регуляторы запретили российской технологической группе "Яндекс" и ее нидерландскому партнеру Ridetech International передавать россии какие-либо личные данные клиентов сервиса Яндекса по заказу такси Yango.
Об этом пишет Reuters.
Об этом пишет Reuters.
В отдельном заявлении Норвежского органа по защите данных указано, что существует серьезный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут следить за перемещениями норвежских граждан через сервис Yango.
В то же время сервис Yango заявил, что изучает запросы от норвежских и финских регуляторов и намерен полностью соответствовать новым запретам. Сервис отметил, что обрабатывает данные в строгом соответствии с Общим регламентом защиты данных и законодательством ЕС.
Как сообщил Офис Омбудсмена по вопросам защиты данных Финляндии, речь идет о временном запрете, который вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 30 ноября. Решение было принято в срочном порядке.
Как сообщало издание Медуза, ФСБ россии получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс Go", работающего под брендами Yango и Yandex Go в более чем 20 странах мира, таких как Израиль, Норвегия, Финляндия, беларусь, Казахстан, Грузия, Армения.
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