Две страны сообщили о смертях людей с положительным тестом на обезьянью оспу

08:19 24 августа Киев, Украина

Мексика и Куба сообщили о смерти двух человек у которых была обезьянья оспа.

Об этом сообщает Reuters.



Сообщения появились после смертельных исходов, связанных с оспой обезьян, зарегистрированных в Бразилии и Эквадоре за последний месяц, но летальные случаи остаются чрезвычайно редкими во время нынешней вспышки.



Министерство здравоохранения Мексики во вторник сообщило, что эксперты расследуют смерть ВИЧ-положительного пациента, скончавшегося от септического шока и пневмонии после положительного результата теста на оспу обезьян.



Мексика сообщила о 386 подтвержденных и 862 вероятных случаях заражения оспой обезьян.



Кубинские власти сообщили, что 50-летний итальянец скончался в воскресенье после того, как ему в субботу диагностировали оспу обезьян.



Минздрав страны указал на отчет вскрытия, в котором отмечено, что причиной смерти стал сепсис, связанный с пневмонией и повреждением органов.