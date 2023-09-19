Две финские компании в обход санкций поставляли электронику в рф - Минфин США

Финские компании Luminor и Siberica в обход санкций поставляли в россию зарубежную электронику с марта прошлого года.
Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на данные Министерства финансов США.
Исполнительного директора указанных финских компаний Габриэля Темина подозревают в обходе западных санкций против россии, из-за чего власти США внесли управляемые им фирмы в антироссийский санкционный список.
Преступная деятельность осуществлялась с 18 марта 2022 года, сообщили в уездном суде Восточной Уусима. Как место преступления указан город Вантаа. Компании Luminor и Siberica поставляли в россию зарубежную электронику.
На Темина, а также Катрин Эстер Тэмин, занимавшую руководящую должность в компании Siberica, Минфин США наложил персональные санкции.
Вопрос о взятии Темина под стражу будет рассматриваться в понедельник в районном суде Итя-Уусимаа. Запрос о заключении под стражу направила таможня.
Исполнительного директора указанных финских компаний Габриэля Темина подозревают в обходе западных санкций против россии, из-за чего власти США внесли управляемые им фирмы в антироссийский санкционный список.
Преступная деятельность осуществлялась с 18 марта 2022 года, сообщили в уездном суде Восточной Уусима. Как место преступления указан город Вантаа. Компании Luminor и Siberica поставляли в россию зарубежную электронику.
На Темина, а также Катрин Эстер Тэмин, занимавшую руководящую должность в компании Siberica, Минфин США наложил персональные санкции.
Вопрос о взятии Темина под стражу будет рассматриваться в понедельник в районном суде Итя-Уусимаа. Запрос о заключении под стражу направила таможня.
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