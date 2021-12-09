Две дозы вакцины Спутник V не спасли российского медика от инфицирования коронавирусом

15:11 31 Март Киев, Украина

В Ульяновской области РФ зафиксирован случай заражения коронавирусом на 20-тый день после вакцинирования второй дозой вакцины Спутник V.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на главного эпидемиолога региона Фиру Сайфутдинову.



Она отметила, что после вакцинации у женщины заболели родители, она за ними ухаживала и сама заразилась коронавирусом на 20 день после второй дозы.



По словам Сайфутдиновой, болезнь прошла у медработника "очень легко - только пропало обоняние, через пару дней все восстановилось".



Напомним, в начале кампании вакцинации в России также сообщалось о том, что медики заражаются коронавирусом, несмотря на полученные прививки. Тогда это объяснялось тем, что у них еще не успел сформироваться иммунитет.