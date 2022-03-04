Два журналиста подорвались на мине в Карабахе

По дороге в село Сусузлуг Кельбаджарского района Карабаха на мине подорвался автомобиль, в результате взрыва погибли два азербайджанских журналиста и чиновник, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на Генпрокуратуру и МВД Азербайджана.
Погибшими являются оператор Азербайджанского государственного телевидения (AzTV) Сирадж Абышов, сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района в селе Сусузлуг Ариф Алиев.
Несмотря на достигнутые ранее договоренности, армянская сторона все еще отказывается предоставить карты минных полей в Карабахе.
Погибшими являются оператор Азербайджанского государственного телевидения (AzTV) Сирадж Абышов, сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района в селе Сусузлуг Ариф Алиев.
Несмотря на достигнутые ранее договоренности, армянская сторона все еще отказывается предоставить карты минных полей в Карабахе.
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