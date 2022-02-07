Два землетрясения на озере Байкал

06:28 22 Сентябрь Киев, Украина

Из сообщения Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра стало известно, что на территории России, в районе озера Байкал, в понедельник поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 5,3. Через четверть часа подземные толчки повторились с силой 2,3 балла.



По данным сейсмологов, эпицентр находился в 84 км к юго-западу от города Иркутск, в котором проживают около полмиллиона человек. Очаг залегал на глубине 2 км.



В пресс-службе российского МЧС сообщили, что толчки первого землетрясения ощущались на территории 12 районов региона. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало, однако в областном центре введен режим повышенной готовности. Сейчас городские службы изучают последствия землетрясения.