Два дня в открытом море: спасен пропавший без вести яхтсмен из США 

12:17 01 декабря Киев, Украина

62-летний Стюарт Би, которого объявили пропавшим без вести после кораблекрушения, спасен моряками контейнеровоза, двое суток мужчина провел в открытом море.

Об этом сообщает CBSnews.





Стюарт Би отправился в море на своей яхте с мыса Кейп-Марина в Порт-Канаверал в пятницу, 27 ноября, и не вернулся. Семья уверяла, что он никогда не оставался в море на ночь, поэтому его объявили пропавшим без вести.

В его поисках задействовали патрули береговой охраны, летчиков и военных. Также о пропавшем мужчине сообщили всем торговым и прогулочным судам, которые находились в этом районе.



И спустя два дня перевернутую яхту увидели с борта контейнеровоза Angeles в 138 км от побережья. Она стояла торчком, а за ее нос цеплялся мужчина. Это и был Стюарт Би.





Мужчину подняли на борт, и первое, что он спросил, было: "Какой сегодня день?". Получив ответ, спасенный плакал и крестился, рассказал один из членов экипажа.

На корабле Стюарту выдали сухую одежду, накормили и доставили на берег. Мужчина признался, что старался не двигаться, чтобы его яхта не затонула окончательно.



По его словам он потерял управление яхтой из-за неполадок с двигателем, потом судно перевернулось, а рулевую рубку залило водой, поэтому Стюарту пришлось цепляться за нос лодки в ожидании помощи. В открытом море, под палящим солнцем, без еды и воды он провел более двух суток.