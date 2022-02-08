Два человека погибли от циклона в Греции

Циклон Янос бушует на территории Греции. Местное агентство новостей уже сообщило о двух подтвержденных жертвах стихии. Еще три человека считаются пропавшими без вести.
Янос привел к выпадению огромного количества осадков. Во многих районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение.
Так, жертвами стихии стали 63-летний животновод, тело которого нашли в поле, и пожилая женщина, утонувшая в собственном доме.
Среди пропавших без вести 40-летняя женщина, которую унесло на машине мощным потоком воды, девушка и 35-летний мужчина.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность, сообщила пресс-служба главы правительства.
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