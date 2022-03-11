Духовенство РПЦ отворачивается от Путина и выступает против войны с Украиной

Священнослужители Русской православной церкви опубликовали открытое обращение с призывом к немедленному прекращению войны России против Украины: «Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда.



Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на себе тяжелый груз материнских проклятий. Мы напоминаем, что Кровь Христова, пролитая Спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве Причащения теми людьми, кто отдает убийственные приказы, не в жизнь, а в муку вечную. Мы скорбим о том испытании, которому были незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине»!