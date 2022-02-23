Дуда: Россия - ненормальная страна, это страна-агрессор

12:13 27 Май Киев, Украина





Такое заявление Дуда сделал во время посещения линии разграничения между Грузией и Южной Осетией. Агрессивные имперские действия Кремля приводят к разрушению государств, войнам и гибели людей, заявил глава Польши Анджей Дуда Такое заявление Дуда сделал во время посещения линии разграничения между Грузией и Южной Осетией.

"Агрессивные действия РФ лишают людей возможности развития, нормальной жизни, приводят к разрушению государств, к военным ситуациям, когда люди погибают и получают ранения. Это действия, на которые международное сообщество не может соглашаться. Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор, и это хорошо видно в таких местах, как здесь", - заявил Дуда.

Он напомнил, что вопреки международному праву Южная Осетия, а также Абхазия, которые являются частью территории Грузии, были оккупированы Россией.

Дуда отметил, что если бы российская сторона соблюдала международное право, "таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло".

"Сегодня то же самое происходит на украинских территориях: оккупирован Крым, Луганский и Донецкий регионы", - подчеркнул президент Польши.

По его словам, такие ситуации будут повторяться и в дальнейшем, если международное сообщество не станет на это реагировать.



Дуда также сообщил, что Варшава активно будет поднимать вопрос агрессии России во время Польского председательства в ОБСЕ в 2022 году, а также в Совете ООН по правам человека, где Польша сейчас является членом.