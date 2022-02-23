Дуда: Россия - ненормальная страна, это страна-агрессор

Агрессивные имперские действия Кремля приводят к разрушению государств, войнам и гибели людей, заявил глава Польши Анджей Дуда.
Такое заявление Дуда сделал во время посещения линии разграничения между Грузией и Южной Осетией.
Такое заявление Дуда сделал во время посещения линии разграничения между Грузией и Южной Осетией.
Он напомнил, что вопреки международному праву Южная Осетия, а также Абхазия, которые являются частью территории Грузии, были оккупированы Россией.
Дуда отметил, что если бы российская сторона соблюдала международное право, "таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло".
По его словам, такие ситуации будут повторяться и в дальнейшем, если международное сообщество не станет на это реагировать.
Дуда также сообщил, что Варшава активно будет поднимать вопрос агрессии России во время Польского председательства в ОБСЕ в 2022 году, а также в Совете ООН по правам человека, где Польша сейчас является членом.
Дуда также сообщил, что Варшава активно будет поднимать вопрос агрессии России во время Польского председательства в ОБСЕ в 2022 году, а также в Совете ООН по правам человека, где Польша сейчас является членом.
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