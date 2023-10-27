Дуда назвал двух кандидатов на должность премьера Польши

17:24 26 октября Киев, Украина

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после прошедших 15 октября парламентских выборов на должность премьер-министра страны есть два кандидата.

Об этом он сообщил по итогам встреч с представителями победивших на выборах политсил, передает polskieradio24.

"У нас две политические группы, которые утверждают, что имеют парламентское большинство и имеют кандидата на должность премьер-министра", — сказал Дуда.

По его словам, от правящей партии "Право и справедливость", победившей на выборах кандидатом, является Матеуш Моравецкий - действующий глава правительства, а демократическая оппозиция ("Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новая Ливица") выдвинула на должность премьера Дональда Туска.

"Это новая ситуация в наших демократических стандартах. Никогда не было такой ситуации, что выборы выиграла одна группа, а другие группы, также имеющие своих представителей в парламенте, заявляют, что именно они будут иметь большинство без группы-победителя, и они представляют своего кандидата на должность премьер-министра", - добавил президент Польши.

Что известно о результатах парламентских выборов в Польше

17 октября в Польше окончательно подсчитали голоса на парламентских выборах. Голоса и мандаты распределились так:

правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов (194 мандата);

на втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70% (157 нардепов);

третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%, 65 депутатов);

четвертое - "Левица" (8.61%, 26 мест);

на пятом - "Конфедерация" (7,16%, 18 мест).

Явка на парламентских выборах 15 октября 2023 составила 74,38%.