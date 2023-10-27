Дуда назвал двух кандидатов на должность премьера Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после прошедших 15 октября парламентских выборов на должность премьер-министра страны есть два кандидата.
Об этом он сообщил по итогам встреч с представителями победивших на выборах политсил, передает polskieradio24.
По его словам, от правящей партии "Право и справедливость", победившей на выборах кандидатом, является Матеуш Моравецкий - действующий глава правительства, а демократическая оппозиция ("Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новая Ливица") выдвинула на должность премьера Дональда Туска.
Что известно о результатах парламентских выборов в Польше
17 октября в Польше окончательно подсчитали голоса на парламентских выборах. Голоса и мандаты распределились так:
- правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов (194 мандата);
- на втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70% (157 нардепов);
- третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%, 65 депутатов);
- четвертое - "Левица" (8.61%, 26 мест);
- на пятом - "Конфедерация" (7,16%, 18 мест).
Явка на парламентских выборах 15 октября 2023 составила 74,38%.
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