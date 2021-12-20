Дубай назвали столицей секс-туризма в Персидском заливе

18:50 24 Март Киев, Украина

Эмират Дубай с десятками тысяч проституток стал основным направлением секс-туризма в Персидском заливе.

Об этом говорится в статье французской газеты Le Monde.

Издание подчеркивает, что официально проституция в Объединенных Арабских Эмиратах запрещена, однако из-за большого количества иностранцев в Дубае процветает секс-туризм.



Отмечается, что проституция и эскорт-услуги стали "скрытым лицом глобализации". В 2008 году власти эмирата стали активно развивать сферу услуг для привлечения туристов, а также разрешили употребление алкоголя в отелях, барах и ночных клубах при наличии лицензии.



Именно в таких местах секс-работники обращаются к потенциальному клиенту, согласовывая с ним объем, продолжительность и характер услуги, указано в статье.



Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что несколько израильских СМИ, таких как Yedioth Ahronoth и Haaretz, указывали на растущее количество проституток в Дубае. Тем не менее назвать точное число секс-работников невозможно, поскольку этим занимаются в основном мигранты, которые скрывают свою деятельность.



По разным данным, в Дубае занимаются проституцией не менее 45 тысяч человек.