ДТП в Мексике унесло жизни 16 человек

19:56 07 Апрель Киев, Украина

мексиканском штате Сонора произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате столкновения погибли 16 человек.

Об этом сообщает El Sol de Puebla.



Столкновение автобуса, перевозившего шахтеров, и микроавтобуса, произошло на 152-м километре шоссе Internacional. Работников шахты везли на отдых после окончания рабочей смены. Жертвами ДТП стали 16 человек, еще 13 получили травмы.



Как отмечается, состояние всех пострадавших стабильное, тогда как водитель автобуса, находится в критическом состоянии.



