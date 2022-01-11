ДТП на Гаити унесло жизни 21 человека

На Гаити столкнулись два пассажирских междугородних автобуса, в результате аварии погиб 21 человек, еще 30 травмированы.
Об этом сообщает Sputnik Intеrnational в четверг, 29 апреля.
По данным службы общественной безопасности, авария произошла в коммуне Аркахайя, примерно в 50 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-о-Пренс, когда маршрутка столкнулась с автобусом.
Несколько человек, получивших травмы, находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из автобусов не успел завершить обгон по встречной полосе.
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