ДТП на Гаити унесло жизни 21 человека

10:48 29 Апрель Киев, Украина

На Гаити столкнулись два пассажирских междугородних автобуса, в результате аварии погиб 21 человек, еще 30 травмированы.



Об этом сообщает Sputnik Intеrnational в четверг, 29 апреля.



По данным службы общественной безопасности, авария произошла в коммуне Аркахайя, примерно в 50 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-о-Пренс, когда маршрутка столкнулась с автобусом.



Несколько человек, получивших травмы, находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.



По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из автобусов не успел завершить обгон по встречной полосе.



