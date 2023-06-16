Дроны, ноутбуки, экипировка: в Молдову прибыла часть оборудования для военных от ЕС

Молдова получила первую партию оборудования от Европейского фонда мира (IEP) для укрепления обороноспособности молдавских военных.
Об этом сообщил телеканал TV8.
Отмечается, что пакет помощи на сумму семь миллионов евро включает дроны, ноутбуки, экипировку для обезвреживания взрывоопасных предметов, ультразвуковое оборудование, хирургические пластыри и прочее.
По словам министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, это красноречивое доказательство вклада ЕС в укрепление обороноспособности и повышение устойчивости страны к текущим вызовам.
Он отметил, что до конца года Молдова получит также машины скорой помощи, роботов-саперов, металлодетекторы, радары, транспортные средства и медицинское оборудование.
Оборудование получат армейские подразделения саперов и медиков.
Кроме того, Европейский фонд мира выделит 80 миллионов евро на нужды логистики, связи и IT-оборудования.
По словам министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, это красноречивое доказательство вклада ЕС в укрепление обороноспособности и повышение устойчивости страны к текущим вызовам.
Он отметил, что до конца года Молдова получит также машины скорой помощи, роботов-саперов, металлодетекторы, радары, транспортные средства и медицинское оборудование.
Оборудование получат армейские подразделения саперов и медиков.
Кроме того, Европейский фонд мира выделит 80 миллионов евро на нужды логистики, связи и IT-оборудования.
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