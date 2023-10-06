Дроновая атака на военную академию в Сирии унесла жизни более 100 человек

10:18 06 октября Киев, Украина

В результате дроновой атаки на сирийскую военную академию в городе Хомс погибли по меньшей мере 100 человек и десятки получили ранения.

Об этом сообщает BBC.



Беспилотники со взрывчаткой попали в военную академию во время церемонии выпуска. Там присутствовали курсанты, их родственники и военные страны. Армия обвинила "террористические группы, поддерживающие известные международные силы".



В заявлении Главного командования вооруженных сил говорится, что вооруженные силы "считают этот акт беспрецедентным преступлением и подтверждают, что дадут полную силу и решительность в ответ этим террористическим группам, где бы они ни были".



Министр здравоохранения Сирии сообщил, что в результате удара пострадали более 200 человек, среди погибших шесть женщин и шесть детей.



Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что министр обороны Сирии присутствовал на церемонии вручения дипломов, но ушел за несколько минут до нападения.