Достаточны ли санкции Запада, чтобы остановить Путина?

США, ЕС, Великобритания, Канада, Германия, Япония и Австралия объявили о введении новых санкций против России в ответ на ее действия в отношении Украины.
Президент США Джо Байден объявил во вторник о первом пакете американских санкций, включающем блокирование активов двух крупных российских банков, ограничение на торговлю государственными российскими облигациями, санкции против членов кремлевской элиты и их семей. Байден поддержал решение Германии приостановить сертификацию трубопровода "Северный поток-2". Ранее ЕС объявил об ограничении доступа России к европейским финансовым рынкам и санкциям против ряда лиц и организаций.
Россия назвала санкции незаконными. Китай подверг критике западные санкции. Представительница Министерства иностранных дел Кита Хуа Чунин заявила, что прошедшие санкции "привели к серьезным сложностям для экономики и благосостояния соответствующих стран".
В Белом доме считают новый пакет санкций болезненным для России.
Остановка воплощения "Северного потока-2" будет означать, что потерянный трубопровод, в который инвесторовано 11 млрд долларов, потерян мощный источник потенциальных поступлений в российскую казну, ослаблено геостратегическое влияние России в Европе, заявил во время брифинга для прессы заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх .
Новые финансовые санкции Сингх назвал лишь "острием того, что мы можем нанести". В частности, санкции касаются Внешэкономбанка и Промсвязьбанка, которые по заявлению чиновника обслуживают средства Кремля и финансируют российское войско. Сингх добавил: "ни одно российское финансовое учреждение не обеспечено в случае дальнейшего вторжения".
Некоторые эксперты считают санкции недостаточными.
Президент США Джо Байден объявил во вторник о первом пакете американских санкций, включающем блокирование активов двух крупных российских банков, ограничение на торговлю государственными российскими облигациями, санкции против членов кремлевской элиты и их семей. Байден поддержал решение Германии приостановить сертификацию трубопровода "Северный поток-2". Ранее ЕС объявил об ограничении доступа России к европейским финансовым рынкам и санкциям против ряда лиц и организаций.
Россия назвала санкции незаконными. Китай подверг критике западные санкции. Представительница Министерства иностранных дел Кита Хуа Чунин заявила, что прошедшие санкции "привели к серьезным сложностям для экономики и благосостояния соответствующих стран".
В Белом доме считают новый пакет санкций болезненным для России.
Остановка воплощения "Северного потока-2" будет означать, что потерянный трубопровод, в который инвесторовано 11 млрд долларов, потерян мощный источник потенциальных поступлений в российскую казну, ослаблено геостратегическое влияние России в Европе, заявил во время брифинга для прессы заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх .
Новые финансовые санкции Сингх назвал лишь "острием того, что мы можем нанести". В частности, санкции касаются Внешэкономбанка и Промсвязьбанка, которые по заявлению чиновника обслуживают средства Кремля и финансируют российское войско. Сингх добавил: "ни одно российское финансовое учреждение не обеспечено в случае дальнейшего вторжения".
Некоторые эксперты считают санкции недостаточными.
Важно, что санкции показали, что США готовы ограничивать деятельность крупных госбанков РФ. Новые санкции также показали координацию между США, Европой и странами Азии, значительно лучшую, чем в 2014 году, твитует аналитик Центра новой американской безопасности CNAS Эдди Фишмен.
Не переоценивать влияние санкций против олигархов на Путина призывает бывший посол США в России Майкл Макфол.
Санкции не изменят планы Путина, готового пойти на большие потери, чтобы сохранить российские сферы интересов, пишет аналитик Defense Priorities Дэниел Депетрис в колонке для NBCNews. Депетрис считает "пустой мечтой" желание Украины вступить в НАТО и предполагает, что Россия готова к санкциям, особенно учитывая, что речь не идет об отключении России от системы расчетов SWIFT.
А советник Конгресса США по вопросам противодействия коррупции и санкциям Пол Массаров в статье обнародованной изданием The Bulwark указывает, что конечной целью санкционных мер направленных против России должно стать "полное отрезание Путина, его приспешников и клептократического российского государства от глобальной экономики".
По мнению Массаро, США и их союзники должны были прибегнуть к этому шагу "очень давно".
А советник Конгресса США по вопросам противодействия коррупции и санкциям Пол Массаров в статье обнародованной изданием The Bulwark указывает, что конечной целью санкционных мер направленных против России должно стать "полное отрезание Путина, его приспешников и клептократического российского государства от глобальной экономики".
По мнению Массаро, США и их союзники должны были прибегнуть к этому шагу "очень давно".
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