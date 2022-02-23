Достаточны ли санкции Запада, чтобы остановить Путина?

18:56 23 Февраль Киев, Украина





Президент США Джо Байден объявил во вторник о первом пакете американских санкций, включающем блокирование активов двух крупных российских банков, ограничение на торговлю государственными российскими облигациями,



Россия назвала санкции незаконными. Китай подверг критике



В Белом доме считают новый пакет санкций болезненным для России.



Остановка воплощения "Северного потока-2" будет означать, что потерянный трубопровод, в который инвесторовано 11 млрд долларов, потерян мощный источник потенциальных поступлений в российскую казну, ослаблено геостратегическое влияние России в Европе, заявил во время брифинга для прессы заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх .



Новые финансовые санкции Сингх назвал лишь "острием того, что мы можем нанести". В частности, санкции касаются Внешэкономбанка и Промсвязьбанка, которые по заявлению чиновника обслуживают средства Кремля и финансируют российское войско. Сингх добавил: "ни одно российское финансовое учреждение не обеспечено в случае дальнейшего вторжения".



Некоторые эксперты считают санкции недостаточными. США, ЕС, Великобритания, Канада, Германия, Япония и Австралия объявили о введении новых санкций против России в ответ на ее действия в отношении Украины.Президент США Джо Байден объявил во вторник о первом пакете американских санкций, включающем блокирование активов двух крупных российских банков, ограничение на торговлю государственными российскими облигациями, санкции против членов кремлевской элиты и их семей. Байден поддержал решение Германии приостановить сертификацию трубопровода "Северный поток-2". Ранее ЕС объявил об ограничении доступа России к европейским финансовым рынкам и санкциям против ряда лиц и организаций.Россия назвала санкции незаконными. Китай подверг критике западные санкции. Представительница Министерства иностранных дел Кита Хуа Чунин заявила, что прошедшие санкции "привели к серьезным сложностям для экономики и благосостояния соответствующих стран".В Белом доме считают новый пакет санкций болезненным для России.Остановка воплощения "Северного потока-2" будет означать, что потерянный трубопровод, в который инвесторовано 11 млрд долларов, потерян мощный источник потенциальных поступлений в российскую казну, ослаблено геостратегическое влияние России в Европе, заявил во время брифинга для прессы заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх .Новые финансовые санкции Сингх назвал лишь "острием того, что мы можем нанести". В частности, санкции касаются Внешэкономбанка и Промсвязьбанка, которые по заявлению чиновника обслуживают средства Кремля и финансируют российское войско. Сингх добавил: "ни одно российское финансовое учреждение не обеспечено в случае дальнейшего вторжения".Некоторые эксперты считают санкции недостаточными.

"Объявленные санкции практически не будут иметь ни экономическое, ни политического влияния, - сказал Крис Миллер, аналитик Американского института предпринимательства. - Объявленые сегодня санкции, а именно в отношении суверенного долга будут иметь незначительное негативное макроэкономическое влияние на Россию".

Важно, что санкции показали, что США готовы ограничивать деятельность крупных госбанков РФ. Новые санкции также показали координацию между США, Европой и странами Азии, значительно лучшую, чем в 2014 году, твитует аналитик Центра новой американской безопасности CNAS Эдди Фишмен.

"Если Путин занялся агрессией, я ожидаю, что сегодняшние санкции станут лишь вершиной айсберга", - отмечает эксперт.

Не переоценивать влияние санкций против олигархов на Путина призывает бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Я на 100% за санкции против российских олигархов, - твитует бывший чиновник. - Но не будем переоценивать их влияние на Путина. Они зависят от Путина. Чем больше олигарх связан с заграницей, тем меньше их связывает с Путиным".

Санкции не изменят планы Путина, готового пойти на большие потери, чтобы сохранить российские сферы интересов, пишет аналитик Defense Priorities Дэниел Депетрис в колонке для NBCNews. Депетрис считает "пустой мечтой" желание Украины вступить в НАТО и предполагает, что Россия готова к санкциям, особенно учитывая, что речь не идет об отключении России от системы расчетов SWIFT.



А советник Конгресса США по вопросам противодействия коррупции и санкциям Пол Массаров в статье обнародованной изданием The Bulwark указывает, что конечной целью санкционных мер направленных против России должно стать "полное отрезание Путина, его приспешников и клептократического российского государства от глобальной экономики".



По мнению Массаро, США и их союзники должны были прибегнуть к этому шагу "очень давно".