Дополнительные силы США останутся в Польше - Белый дом

В ближайшем будущем в Польше останутся дополнительные силы США в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы СМИ.
Кирби отметил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы СМИ.
Кирби отметил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга.
Он отметил приверженность США общей обороне в рамках НАТО.
Кирби отвечал на вопрос о размещении россией гиперзвуковых ракет в белоруссии. Он сказал, что беларусь поддерживала, поставляла и принимала российские войска еще до вторжения в Украину.
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