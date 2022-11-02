Дополнительные силы США останутся в Польше - Белый дом

11:08 02 ноября Киев, Украина

В ближайшем будущем в Польше останутся дополнительные силы США в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы СМИ.

Кирби отметил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга.
 
"Именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военных в Европу, и теперь мы ввели процедуру, по которой они могут оставаться там на ротационной основе по крайней мере в обозримом будущем", - сказал Кирби, добавив, что это было ответом на изменения ландшафта безопасности в Европе.

Он отметил приверженность США общей обороне в рамках НАТО.
 
"Независимо от того, идет ли речь о гиперзвуковых ракетах или другом оружии, мы очень серьезно относимся к обязательствам по статье 5", - сказал он.

Кирби отвечал на вопрос о размещении россией гиперзвуковых ракет в белоруссии. Он сказал, что беларусь поддерживала, поставляла и принимала российские войска еще до вторжения в Украину.
 
"Однако мы не видим никаких признаков того, что сами белорусы заинтересованы во втягивании в войну в Украине", – сказал он.