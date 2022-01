08:26 05 Май Киев, Украина

Убежденный в том, что американские соцсети имеют возможность на свое усмотрение манипулировать информацией, Дональд Трамп создал собственную интернет-платформу.



Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Об этом сообщают американские СМИ.

Также они отмечают, что данное событие произошло за день до того, как Facebook примет решение о судьбе аккаунта Трампа.



Новый ресурс, названный "From the Desk of Donald J. Trump", позволяет Трампу публиковать как тексты, так и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть.



Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.



Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.