Дональд Трамп поздравил президента Польши Дуду с победой на выборах

07:35 14 Июль Киев, Украина

Президент США Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, выразив надежду на развитие сотрудничества в сфере обороны, энергетики и телекоммуникаций. Соответствующее сообщение американский лидер оставил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Поздравляю моего друга из Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием. Надеюсь на продолжение нашей важной совместной работы по многим вопросам, в том числе обороне, энергетике и безопасности телекоммуникаций", - заявил он.

В понедельник Государственная избирательная комиссия Польши по итогам обработки всех бюллетеней объявила о переизбрании Дуды во втором туре выборов с 51,03% голосов. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - завоевал 48,97% голосов.

Президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту польского лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил республикой после Леха Валенсы в 1995-2005 годах.