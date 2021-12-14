Дональд Трамп использовал фото с Майдана

00:56 23 Июль Киев, Украина

В ходе осуществления предвыборной агитации, Дональд Трамп выбрал фото с Майдана для демонстрации беспорядков, насилия и хаоса.

Пользователи сети увидели на его странице в Facebook фотоинсталляцию, на которой отображены две фотографии. На первой президент проводит переговоры с представителями правоохранительных органов, а на второй демонстранты противостоят полицейским.

В описании к изображению указано, что общественная безопасность приоритетнее хаоса и насилия. Отмечалось, что пользователи заметили, что вторая фотография была сделана не в Америке, а позже выяснилось, что на ней отображены протесты на Майдане 18 февраля 2014 года.

В администрации президента никак не прокомментировали данную ситуацию, а сотрудники Facebook занялись подробным изучением такой политической рекламы.