Дональд Трамп готовит обращение к нации

У Дональда Трампа наблюдаются слабые признаки COVID-19, президент США изъявил желание выступить с обращением к нации.
Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации США.
Представитель администрации заявил в пятницу, что "у Трампа не проявляются основные симптомы, и он планирует работать из резиденции Белого дома".
Личный врач главы Белого дома Скотт Атлас в интервью Fox News отметил, что ожидает "полного и быстрого восстановления" здоровья президента после окончания необходимого периода лечения. При этом врач назвал президента "очень энергичным человеком", особенно в его возрасте.
Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий Юридический комитет верхней палаты Конгресса США, заявил, что разговаривал с Трампом в пятницу утром.
Личный врач главы Белого дома Скотт Атлас в интервью Fox News отметил, что ожидает "полного и быстрого восстановления" здоровья президента после окончания необходимого периода лечения. При этом врач назвал президента "очень энергичным человеком", особенно в его возрасте.
Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий Юридический комитет верхней палаты Конгресса США, заявил, что разговаривал с Трампом в пятницу утром.
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