Доминикана опровергла сообщение роспропаганды о том, что их судно потопили "украинские националисты"

Доминиканская Морская администрация подтвердила сообщение об уничтожении российскими войсками корабля под своим флагом. При этом в самопровозглашенной ДНР заявляли, что судно взорвали "украинские националисты".
Доминиканское ведомство подтверждает, что судно AZBURG было поражено двумя ракетными снарядами у причала в порту Мариуполя еще 3 апреля. Оно также сообщает, что вечером 4 апреля судно снова подверглось сильному обстрелу со стороны российских вооруженных сил.
Доминиканское ведомство подтверждает, что судно AZBURG было поражено двумя ракетными снарядами у причала в порту Мариуполя еще 3 апреля. Оно также сообщает, что вечером 4 апреля судно снова подверглось сильному обстрелу со стороны российских вооруженных сил.
Судно затонуло. Экипаж успел эвакуироваться и нашел убежище на борту соседних судов. Один человек был обнаружен раненым и ему была оказана медицинская помощь.
Напомним, 4 апреля, около 22.40 в Мариуполе российские войска обстреляли гражданский торговый сухогруз «Azburg». Судно ходит под флагом Доминиканской Республики, судновладелец – MSCO Global Limited (Мальта). Сухогруз находился на 16 причале Мариупольского морского порта. Он прибыл в порт за 27 часов до начала войны!
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