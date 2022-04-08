Доминикана опровергла сообщение роспропаганды о том, что их судно потопили "украинские националисты"

17:18 06 апреля Киев, Украина





Доминиканское ведомство подтверждает, что судно AZBURG было поражено двумя ракетными снарядами у причала в порту Мариуполя еще 3 апреля. Оно также сообщает, что вечером 4 апреля судно снова подверглось сильному обстрелу со стороны российских вооруженных сил. Доминиканская Морская администрация подтвердила сообщение об уничтожении российскими войсками корабля под своим флагом. При этом в самопровозглашенной ДНР заявляли, что судно взорвали "украинские националисты".Доминиканское ведомство подтверждает, что судно AZBURG было поражено двумя ракетными снарядами у причала в порту Мариуполя еще 3 апреля. Оно также сообщает, что вечером 4 апреля судно снова подверглось сильному обстрелу со стороны российских вооруженных сил.

"Экипаж сообщал об обстрелах, бомбежках и неоднократных попаданиях ракет, что привело к пожару в машинном отделении. Администрация получила дополнительные сообщения об ожесточенных боях и интенсивных обстрелах в районе порта со стороны российских вооруженных сил", — говорится в официальном заявлении.

Судно затонуло. Экипаж успел эвакуироваться и нашел убежище на борту соседних судов. Один человек был обнаружен раненым и ему была оказана медицинская помощь.

"Морская администрация Содружества Доминики призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с территории Украины и соблюдать свои обязательства по соответствующим международным договорам и конвенциям. Немедленная эвакуация всех гражданских лиц из Мариупольского порта, в том числе и всего экипажа AZBURG, должна быть организована неотложно. Акт войны — это акт трусов, хулиганов и хрупких людей. Беспорядочный обстрел торгового судна с гражданским экипажем, которому негде укрыться, — самый низкий поступок. Это акт войны против всего человечества и основных прав человека", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля, около 22.40 в Мариуполе российские войска обстреляли гражданский торговый сухогруз «Azburg». Судно ходит под флагом Доминиканской Республики, судновладелец – MSCO Global Limited (Мальта). Сухогруз находился на 16 причале Мариупольского морского порта. Он прибыл в порт за 27 часов до начала войны!