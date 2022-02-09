Домашнее использование израильского шпионского ПО Pegasus вызвало скандал в Израиле

Когда-то новаторская израильская технология наблюдения считалась ценным экспортным товаром, укрепляющим дипломатические связи за границей, но сообщения о том, что секретное шпионское ПО также было направлено против граждан Израиля, вызвали возмущение внутри страны.
Сенсационные заявления в израильских СМИ о скандальном вредоносном ПО Pegasus, созданном израильской фирмой NSO, которое может превратить телефон в карманное шпионское устройство, возмутило весь мир.
В прошлом году масштабное расследование, проведенное международным консорциумом журналистов, выявило масштабы использования Pegasus во всем мире.
Теперь в сообщениях утверждается, что шпионское ПО также использовалось внутри страны, и было нацелено на десятки израильтян, которые не подозревали о том, что стали объектами слежки.
По данным израильской деловой газеты Calcalist, в список из 26 имен входят советники бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также его сын Авнер, высокопоставленные руководители правительственных министерств, лидеры протестских движений и другие.
Премьер-министр Нафтали Беннет пообещал принять меры, заявив, что данное поведение «неприемлемо в условиях демократии».
8 февраля он призвал провести предварительное расследование в отношении 26 человек, названных в Calcalist, и сказал, что более тщательное расследование будет проведено в течение нескольких дней.
Напомним, Pegasus позволяет пользователям незаметно проникать в мобильный телефон, перехватывая контакты, разговоры, фотографии и данные человека, а также обеспечивая удаленную активацию камеры и микрофона телефона.
В статье для ежедневной газеты «Едиот Ахронот» Надав Эяль отметил, что Израиль разработал инструменты кибер-наблюдения «главным образом для отслеживания палестинских террористических организаций».
Постепенно использование технологий расширилось, сначала, когда Израиль последовал за ненасильственными палестинскими активистами, а затем, когда шпионское ПО было приватизировано и продано за границу как «политические подарки правительства Нетаньяху», писал Эяль.
Прошлогоднее глобальное расследование, сосредоточенное на развертывании шпионского ПО в более чем 50 странах, выявило среди тысяч потенциальных целей наблюдения 180 журналистов, 600 политиков, 85 правозащитников и 65 руководителей бизнеса по всему миру.
Сенсационные заявления в израильских СМИ о скандальном вредоносном ПО Pegasus, созданном израильской фирмой NSO, которое может превратить телефон в карманное шпионское устройство, возмутило весь мир.
В прошлом году масштабное расследование, проведенное международным консорциумом журналистов, выявило масштабы использования Pegasus во всем мире.
Теперь в сообщениях утверждается, что шпионское ПО также использовалось внутри страны, и было нацелено на десятки израильтян, которые не подозревали о том, что стали объектами слежки.
По данным израильской деловой газеты Calcalist, в список из 26 имен входят советники бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также его сын Авнер, высокопоставленные руководители правительственных министерств, лидеры протестских движений и другие.
Премьер-министр Нафтали Беннет пообещал принять меры, заявив, что данное поведение «неприемлемо в условиях демократии».
8 февраля он призвал провести предварительное расследование в отношении 26 человек, названных в Calcalist, и сказал, что более тщательное расследование будет проведено в течение нескольких дней.
Напомним, Pegasus позволяет пользователям незаметно проникать в мобильный телефон, перехватывая контакты, разговоры, фотографии и данные человека, а также обеспечивая удаленную активацию камеры и микрофона телефона.
В статье для ежедневной газеты «Едиот Ахронот» Надав Эяль отметил, что Израиль разработал инструменты кибер-наблюдения «главным образом для отслеживания палестинских террористических организаций».
Постепенно использование технологий расширилось, сначала, когда Израиль последовал за ненасильственными палестинскими активистами, а затем, когда шпионское ПО было приватизировано и продано за границу как «политические подарки правительства Нетаньяху», писал Эяль.
Прошлогоднее глобальное расследование, сосредоточенное на развертывании шпионского ПО в более чем 50 странах, выявило среди тысяч потенциальных целей наблюдения 180 журналистов, 600 политиков, 85 правозащитников и 65 руководителей бизнеса по всему миру.
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