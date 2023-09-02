Доллар перешёл отметку 100 рублей на Московской бирже

В понедельник, 14 августа, значительно вырос курс доллара, который пересёк отметку в 100 рублей по данным Московской биржи.
На момент 9:50 утра, стоимость американской валюты поднялась до уровня 100 рублей 35 копеек.
В тот же период, курс евро достиг отметки 109 рублей 48 копеек.
По данным российских СМИ, эксперты считают, что ослабление рубля по отношению к мировым валютам обусловлено снижением стоимости нефти на мировых рынках.
На момент 9:50 утра, стоимость американской валюты поднялась до уровня 100 рублей 35 копеек.
В тот же период, курс евро достиг отметки 109 рублей 48 копеек.
По данным российских СМИ, эксперты считают, что ослабление рубля по отношению к мировым валютам обусловлено снижением стоимости нефти на мировых рынках.
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