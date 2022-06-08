Долетались: российская авиакомпания не сможет запустить обещанный лоукостер

Авиакомпания S7, планировавшая запустить лоукостер Citrus в июле этого года, сообщила о прекращении работы над проектом из-за отсутствия поставок самолетов.
Авиакомпания должна была заниматься перевозками в средней полосе россии в обход аэропортов Москвы и базироваться в Казани и Омске. Это позволило бы избежать прямой конкуренции с «Победой».
Создать Citrus планировалось на базе авиакомпании «Глобус». Решение о дальнейшей судьбе проекта примут к концу года.
В марте Евросоюз запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в россии в ответ на войну против Украины. США, ЕС и еще несколько стран также закрыли небо для российских самолетов.
Ну что ж, летайте на своих «сверхточных» ракетах!
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