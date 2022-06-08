Долетались: российская авиакомпания не сможет запустить обещанный лоукостер

19:04 08 июня Киев, Украина

Авиакомпания S7, планировавшая запустить лоукостер Citrus в июле этого года, сообщила о прекращении работы над проектом из-за отсутствия поставок самолетов.

"В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас невозможно", - говорится в заявлении компании.

Авиакомпания должна была заниматься перевозками в средней полосе россии в обход аэропортов Москвы и базироваться в Казани и Омске. Это позволило бы избежать прямой конкуренции с «Победой».



Создать Citrus планировалось на базе авиакомпании «Глобус». Решение о дальнейшей судьбе проекта примут к концу года.



В марте Евросоюз запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в россии в ответ на войну против Украины. США, ЕС и еще несколько стран также закрыли небо для российских самолетов.



Ну что ж, летайте на своих «сверхточных» ракетах!