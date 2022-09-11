Доклад ООН по климату: ряд стран лоббируют рекомендации экспертов

09:26 22 октября Киев, Украина

Представители Гринпис заявили, что крупные компании, занимающиеся добычей и\или производством угля, нефти, мяса, а также кормов для животных и птицы умышленно игнорируют или скрывают, противоречащие их интересам, факты из доклада ООН о изменениях в климате.



В число стран, игнорирующих данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), входят Австралия, Саудовская Аравия, Иран и Япония.



В свою очередь страны-экспортеры нефти, такие как Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла поддержала ослабление рекомендаций МГЭИК по ископаемым видам топлива.



Не отстают от них Бразилия и Аргентина – лидеры на рынке мяса. Их задача добиться аннуляции информации авторов МГЭИК о климатических преимуществах пропаганды "растительных" диет и сокращения потребления мяса и молочных продуктов.



Подобный протест стран в отношении рекомендаций экспертов вызван тем, что авторы МГЭИК в большинстве случаев вынуждены отклонить изменения, внесенные в свои проекты, если те не подтверждены научной литературой.



