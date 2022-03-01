Доклад ООН о климате: риски человечества

Смертельно опасные экстремальные погодные условия, климатические изменения станут намного хуже. Согласно новому научному докладу Организации Объединенных Наций, в ближайшие 18 лет мир, скорее всего, станет более больным, голодным, бедным, мрачным и гораздо более опасным, что приведет к «неизбежному» увеличению рисков. И после этого берегитесь.
В отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата говорится в понедельник, что если глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, не ограничится всего лишь парой десятых градуса, Земля, которая в настоящее время регулярно страдает от смертельной жары, пожаров, наводнений и засух, в ближайшие десятилетия деградирует в 127 раз способами, некоторые из которых «потенциально необратимы».
«Совокупность научных данных недвусмысленна: изменение климата представляет собой угрозу благополучию людей и здоровью планеты», — говорится в основном докладе, призванном помочь мировым лидерам в их усилиях по сдерживанию изменения климата. Он предупреждает, что отсрочка сокращения выбросов углекислого газа и ожидание адаптации к последствиям потепления «упустит краткое и быстро закрывающееся окно возможностей для обеспечения приемлемого и устойчивого будущего для всех».
Сегодняшние дети, которые, возможно, еще будут живы в 2100 году, испытают в четыре раза больше климатических экстремальных явлений, чем сейчас, даже при том, что потепление всего лишь на несколько десятых градуса превышает сегодняшнюю жару. Но если температура повысится еще почти на 2 градуса по Цельсию (3,4 градуса по Фаренгейту), они испытают в пять раз больше наводнений, штормов, засух и волн тепла, согласно собранию ученых МГЭИК.
В докладе говорится, что уже по меньшей мере 3,3 миллиарда человек в повседневной жизни «крайне уязвимы к изменению климата» и в 15 раз чаще умирают от экстремальных погодных условий. Большое количество людей вынуждено покинуть свои дома из-за ухудшения экстремальных погодных условий. И бедняки в мире страдают гораздо сильнее, говорится в нем.
В докладе говорится, что каждый год все больше людей будут умирать от аномальной жары, болезней, экстремальных погодных условий, загрязнения воздуха и голода из-за глобального потепления. Ученые говорят, что количество людей, которые умирают, зависит от того, сколько газа, удерживающего тепло от сжигания угля, нефти и природного газа, выбрасывается в воздух, и от того, как мир приспосабливается к постоянно более жаркому миру.
«Изменение климата убивает людей», — говорит соавтор Хелен Адамс из Королевского колледжа Лондона. «Да, дела плохи, но на самом деле будущее зависит от нас, а не от климата».
С каждой десятой градуса потепления гораздо больше людей умирает от теплового удара, проблем с сердцем и легкими от жары и загрязнения воздуха, инфекционных заболеваний, болезней от комаров и голода, отмечают авторы.
В отчете перечислены растущие опасности для людей, растений, животных, экосистем и экономики, при этом люди рискуют исчисляться миллионами и миллиардами, а потенциальный ущерб исчисляется триллионами долларов. В отчете говорится о том, что людей покидают дома, места становятся непригодными для жизни, сокращается количество видов, исчезают кораллы, льды сжимаются и поднимаются, а океаны становятся все более истощенными и кислыми.
Некоторые из этих рисков все еще можно предотвратить или уменьшить с помощью своевременных действий.
«Сегодняшний доклад МГЭИК — это атлас человеческих страданий и обвинительный приговор несостоятельному климатическому лидерству», — заявил в своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Факт за фактом этот отчет показывает, как люди и планета страдают от изменения климата».
Группа из более чем 200 ученых выпускает серию этих масштабных отчетов каждые пять-семь лет, причем этот, второй из серии, посвящен тому, как изменение климата влияет на людей и планету. В августе прошлого года научная группа опубликовала отчет о последних достижениях науки о климате и прогнозах будущего потепления, получивший от Организации Объединенных Наций «красный код».
Климатолог Кэтрин Хейхо из The Nature Conservancy, которая не участвовала в последнем отчете, называет его отчетом «Ваш дом в огне».
«Существуют реальные экзистенциальные угрозы», — заявила Associated Press сопредседатель доклада Дебра Робертс из Южной Африки.
С момента выпуска последней версии отчета группы по воздействиям в 2014 году «все риски обрушиваются на нас быстрее, чем мы думали раньше», — сказал соавтор отчета Маартен ван Алст, климатолог Международной федерации Красного Креста и Красного Креста. Общества Полумесяца, упоминающие о наводнениях, засухах и штормах. «Большинство из них станет действительно плохим гораздо раньше, чем мы думали раньше».
«Каждый кусочек потепления имеет значение. Чем дольше вы ждете… тем больше вы заплатите позже», — сказал в интервью AP сопредседатель отчета Ханс-Отто Поертнер из Германии.
В докладе говорится, что к 2050 году миллиард человек столкнутся с риском затопления прибрежных районов из-за повышения уровня моря. Все больше людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий, особенно наводнений, повышения уровня моря и тропических циклонов.
Если потепление превысит еще несколько десятых градуса, это может привести к тому, что некоторые районы станут непригодными для жизни, в том числе некоторые небольшие острова, говорит соавтор отчета Адель Томас из Багамского университета и Climate Analytics.
И в конечном итоге в некоторых местах людям станет слишком жарко работать на открытом воздухе, что станет проблемой для выращивания сельскохозяйственных культур, говорит соавтор отчета Рэйчел Безнер Керр из Корнельского университета.
О некоторых из этих вредностей, связанных с изменением климата, предупреждали годами, даже десятилетиями, и они стали реальностью, теперь описываемой в прошедшем и настоящем времени. Другие по-прежнему предупреждают о быстро приближающихся будущих бедах.
36-страничное резюме, опубликованное в понедельник, составленное из более чем 1000 страниц анализа, было написано учеными, а затем построчно отредактировано правительствами и учеными, и это окончательное резюме было одобрено консенсусом в субботу во время двухнедельной виртуальной конференции, которая вторглись в Украину. По словам некоторых авторов, в последние часы украинский делегат страстно призвал к тому, чтобы война не затмила отчет об изменении климата.
Авторы исследования говорят, что большая часть Африки, части Центральной и Южной Америки и Южной Азии являются «горячими точками» из-за наибольшего вреда для людей и экосистем.
В отчете сделан новый акцент на последствиях изменения климата для психического здоровья как людей, перемещенных или пострадавших от экстремальных погодных условий, так и уровня беспокойства людей, особенно молодежи, беспокоящейся о своем будущем.
В докладе говорится, что если мир потеплеет еще на девять десятых градуса Цельсия (1,6 градуса по Фаренгейту), количество земель, выжженных лесными пожарами во всем мире, увеличится на 35%.
И остальная часть живого мира тоже не будет пощажена, поскольку в докладе содержится предупреждение о вымирании из-за изменения климата. Уже два вида — млекопитающие Bramble Cays melomys в Австралии и золотая жаба Центральной Америки — вымерли из-за изменения климата. Но с каждым небольшим потеплением произойдет гораздо больше, сказал Пёртнер, сопредседатель от Германии.
Одно из самых больших изменений в отчете по сравнению с предыдущими версиями подчеркивает, насколько важен ключевой порог температуры с научной точки зрения и для людей и как его превышение, даже если всего на несколько десятилетий, может привести к необратимому ущербу.
В Парижском соглашении 2015 года мир принял цель ограничить потепление 1,5 градусами Цельсия (2,7 градуса по Фаренгейту) с доиндустриальных времен, что затем было дополнительно закреплено, когда в специальном отчете МГЭИК в 2018 году был показан огромный вред, превышающий эту отметку в 1,5 градуса. Этот новый отчет показал, что порог еще более важен, но ученые отмечают, что мир не падает с обрыва после этой отметки.
Поскольку мир уже на 1,1 градуса (2 градуса по Фаренгейту) теплее, чем в доиндустриальное время, а выбросы все еще растут, а не падают, подавляющее большинство будущих сценариев показывают, что температуры находятся на пути к значительному превышению 1,5 градусов, достигая отметки в 2030-е годы. Поэтому некоторые чиновники начали рассчитывать на то, что они преодолеют этот порог и вернутся обратно через десятилетие или около того с помощью дорогостоящей технологии, которая еще не проверена, чтобы высасывать углерод из воздуха или каким-либо другим способом.
В отчете, опубликованном в понедельник, говорится, что если это превышение произойдет, «тогда многие человеческие и природные системы столкнутся с дополнительными серьезными рисками… некоторые из них будут необратимыми, даже если глобальное потепление уменьшится».
В докладе говорится, что странам необходимо делать больше, чтобы адаптироваться к потеплению, а богатым странам необходимо лучше справляться с оказанием финансовой помощи более бедным странам, чтобы они могли приспособиться к изменению климата, вызванному в основном развивающимся миром. Но есть пределы того, чего может достичь адаптация, и иногда, как в случае с морскими стенами, технические исправления, направленные на уменьшение вреда в одном месте, усугубляют ситуацию в другом, говорится в отчете.
Эксперты заявили, что среди всех признаков опасности они хотят избежать гибели.
«Страх — плохой советчик и никогда им не будет», — заявил вице-канцлер Германии и министр климата и экономики Роберт Хабек в интервью AP. «Надежда — правильный выбор».
Хейхо сказал, что нужны реализм, действие и надежда.
«Это действительно плохо, и есть большая вероятность, что станет еще хуже», — сказал Хейхо. «Но если мы сделаем все, что в наших силах, это будет иметь значение. Наши действия изменят ситуацию... Вот что такое надежда».
В отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата говорится в понедельник, что если глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, не ограничится всего лишь парой десятых градуса, Земля, которая в настоящее время регулярно страдает от смертельной жары, пожаров, наводнений и засух, в ближайшие десятилетия деградирует в 127 раз способами, некоторые из которых «потенциально необратимы».
«Совокупность научных данных недвусмысленна: изменение климата представляет собой угрозу благополучию людей и здоровью планеты», — говорится в основном докладе, призванном помочь мировым лидерам в их усилиях по сдерживанию изменения климата. Он предупреждает, что отсрочка сокращения выбросов углекислого газа и ожидание адаптации к последствиям потепления «упустит краткое и быстро закрывающееся окно возможностей для обеспечения приемлемого и устойчивого будущего для всех».
Сегодняшние дети, которые, возможно, еще будут живы в 2100 году, испытают в четыре раза больше климатических экстремальных явлений, чем сейчас, даже при том, что потепление всего лишь на несколько десятых градуса превышает сегодняшнюю жару. Но если температура повысится еще почти на 2 градуса по Цельсию (3,4 градуса по Фаренгейту), они испытают в пять раз больше наводнений, штормов, засух и волн тепла, согласно собранию ученых МГЭИК.
В докладе говорится, что уже по меньшей мере 3,3 миллиарда человек в повседневной жизни «крайне уязвимы к изменению климата» и в 15 раз чаще умирают от экстремальных погодных условий. Большое количество людей вынуждено покинуть свои дома из-за ухудшения экстремальных погодных условий. И бедняки в мире страдают гораздо сильнее, говорится в нем.
В докладе говорится, что каждый год все больше людей будут умирать от аномальной жары, болезней, экстремальных погодных условий, загрязнения воздуха и голода из-за глобального потепления. Ученые говорят, что количество людей, которые умирают, зависит от того, сколько газа, удерживающего тепло от сжигания угля, нефти и природного газа, выбрасывается в воздух, и от того, как мир приспосабливается к постоянно более жаркому миру.
«Изменение климата убивает людей», — говорит соавтор Хелен Адамс из Королевского колледжа Лондона. «Да, дела плохи, но на самом деле будущее зависит от нас, а не от климата».
С каждой десятой градуса потепления гораздо больше людей умирает от теплового удара, проблем с сердцем и легкими от жары и загрязнения воздуха, инфекционных заболеваний, болезней от комаров и голода, отмечают авторы.
В отчете перечислены растущие опасности для людей, растений, животных, экосистем и экономики, при этом люди рискуют исчисляться миллионами и миллиардами, а потенциальный ущерб исчисляется триллионами долларов. В отчете говорится о том, что людей покидают дома, места становятся непригодными для жизни, сокращается количество видов, исчезают кораллы, льды сжимаются и поднимаются, а океаны становятся все более истощенными и кислыми.
Некоторые из этих рисков все еще можно предотвратить или уменьшить с помощью своевременных действий.
«Сегодняшний доклад МГЭИК — это атлас человеческих страданий и обвинительный приговор несостоятельному климатическому лидерству», — заявил в своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Факт за фактом этот отчет показывает, как люди и планета страдают от изменения климата».
Группа из более чем 200 ученых выпускает серию этих масштабных отчетов каждые пять-семь лет, причем этот, второй из серии, посвящен тому, как изменение климата влияет на людей и планету. В августе прошлого года научная группа опубликовала отчет о последних достижениях науки о климате и прогнозах будущего потепления, получивший от Организации Объединенных Наций «красный код».
Климатолог Кэтрин Хейхо из The Nature Conservancy, которая не участвовала в последнем отчете, называет его отчетом «Ваш дом в огне».
«Существуют реальные экзистенциальные угрозы», — заявила Associated Press сопредседатель доклада Дебра Робертс из Южной Африки.
С момента выпуска последней версии отчета группы по воздействиям в 2014 году «все риски обрушиваются на нас быстрее, чем мы думали раньше», — сказал соавтор отчета Маартен ван Алст, климатолог Международной федерации Красного Креста и Красного Креста. Общества Полумесяца, упоминающие о наводнениях, засухах и штормах. «Большинство из них станет действительно плохим гораздо раньше, чем мы думали раньше».
«Каждый кусочек потепления имеет значение. Чем дольше вы ждете… тем больше вы заплатите позже», — сказал в интервью AP сопредседатель отчета Ханс-Отто Поертнер из Германии.
В докладе говорится, что к 2050 году миллиард человек столкнутся с риском затопления прибрежных районов из-за повышения уровня моря. Все больше людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий, особенно наводнений, повышения уровня моря и тропических циклонов.
Если потепление превысит еще несколько десятых градуса, это может привести к тому, что некоторые районы станут непригодными для жизни, в том числе некоторые небольшие острова, говорит соавтор отчета Адель Томас из Багамского университета и Climate Analytics.
И в конечном итоге в некоторых местах людям станет слишком жарко работать на открытом воздухе, что станет проблемой для выращивания сельскохозяйственных культур, говорит соавтор отчета Рэйчел Безнер Керр из Корнельского университета.
О некоторых из этих вредностей, связанных с изменением климата, предупреждали годами, даже десятилетиями, и они стали реальностью, теперь описываемой в прошедшем и настоящем времени. Другие по-прежнему предупреждают о быстро приближающихся будущих бедах.
36-страничное резюме, опубликованное в понедельник, составленное из более чем 1000 страниц анализа, было написано учеными, а затем построчно отредактировано правительствами и учеными, и это окончательное резюме было одобрено консенсусом в субботу во время двухнедельной виртуальной конференции, которая вторглись в Украину. По словам некоторых авторов, в последние часы украинский делегат страстно призвал к тому, чтобы война не затмила отчет об изменении климата.
Авторы исследования говорят, что большая часть Африки, части Центральной и Южной Америки и Южной Азии являются «горячими точками» из-за наибольшего вреда для людей и экосистем.
В отчете сделан новый акцент на последствиях изменения климата для психического здоровья как людей, перемещенных или пострадавших от экстремальных погодных условий, так и уровня беспокойства людей, особенно молодежи, беспокоящейся о своем будущем.
В докладе говорится, что если мир потеплеет еще на девять десятых градуса Цельсия (1,6 градуса по Фаренгейту), количество земель, выжженных лесными пожарами во всем мире, увеличится на 35%.
И остальная часть живого мира тоже не будет пощажена, поскольку в докладе содержится предупреждение о вымирании из-за изменения климата. Уже два вида — млекопитающие Bramble Cays melomys в Австралии и золотая жаба Центральной Америки — вымерли из-за изменения климата. Но с каждым небольшим потеплением произойдет гораздо больше, сказал Пёртнер, сопредседатель от Германии.
Одно из самых больших изменений в отчете по сравнению с предыдущими версиями подчеркивает, насколько важен ключевой порог температуры с научной точки зрения и для людей и как его превышение, даже если всего на несколько десятилетий, может привести к необратимому ущербу.
В Парижском соглашении 2015 года мир принял цель ограничить потепление 1,5 градусами Цельсия (2,7 градуса по Фаренгейту) с доиндустриальных времен, что затем было дополнительно закреплено, когда в специальном отчете МГЭИК в 2018 году был показан огромный вред, превышающий эту отметку в 1,5 градуса. Этот новый отчет показал, что порог еще более важен, но ученые отмечают, что мир не падает с обрыва после этой отметки.
Поскольку мир уже на 1,1 градуса (2 градуса по Фаренгейту) теплее, чем в доиндустриальное время, а выбросы все еще растут, а не падают, подавляющее большинство будущих сценариев показывают, что температуры находятся на пути к значительному превышению 1,5 градусов, достигая отметки в 2030-е годы. Поэтому некоторые чиновники начали рассчитывать на то, что они преодолеют этот порог и вернутся обратно через десятилетие или около того с помощью дорогостоящей технологии, которая еще не проверена, чтобы высасывать углерод из воздуха или каким-либо другим способом.
В отчете, опубликованном в понедельник, говорится, что если это превышение произойдет, «тогда многие человеческие и природные системы столкнутся с дополнительными серьезными рисками… некоторые из них будут необратимыми, даже если глобальное потепление уменьшится».
В докладе говорится, что странам необходимо делать больше, чтобы адаптироваться к потеплению, а богатым странам необходимо лучше справляться с оказанием финансовой помощи более бедным странам, чтобы они могли приспособиться к изменению климата, вызванному в основном развивающимся миром. Но есть пределы того, чего может достичь адаптация, и иногда, как в случае с морскими стенами, технические исправления, направленные на уменьшение вреда в одном месте, усугубляют ситуацию в другом, говорится в отчете.
Эксперты заявили, что среди всех признаков опасности они хотят избежать гибели.
«Страх — плохой советчик и никогда им не будет», — заявил вице-канцлер Германии и министр климата и экономики Роберт Хабек в интервью AP. «Надежда — правильный выбор».
Хейхо сказал, что нужны реализм, действие и надежда.
«Это действительно плохо, и есть большая вероятность, что станет еще хуже», — сказал Хейхо. «Но если мы сделаем все, что в наших силах, это будет иметь значение. Наши действия изменят ситуацию... Вот что такое надежда».
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