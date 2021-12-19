Доклад ООН: 20 стран мира стоят на пороге острого голода

08:16 24 Март Киев, Украина

На сегодняшний день около 20 стран мира стоят на пороге острого голода , для избежания катастрофы необходимо увеличение поставок гуманитарной помощи.



Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).

"Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти", - говорится в отчете.

Хотя большинство пострадавших стран находятся в Африке, в докладе говорится, что голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В список ООН уже попали Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

"Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID - 19, стучится в двери миллионов семей", - сказал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Также он сообщил, что для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.