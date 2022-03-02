Доклад МВБ - Россия сеет раздор внутри страны и за рубежом

Министерство внутренней безопасности США считает, что Российская Федерация, основной распространитель дезинформации. Главная цель Кремля - усилить свое мировое положение путем ослабления США.
Об этом говорится в докладе МВБ "Оценка национальной угрозы 2020.
Россия сеет раздор внутри страны и за рубежом, формирует общественные настроения и подрывает доверие к западным демократическим институтам и процессам.
Согласно докладу, деятельность по иностранному влиянию России будет нацелена на внешнюю и внутреннюю политику США, международные события, связанные с пандемией Covid-19, а также президентские выборы 2020 года.
Согласно докладу, деятельность по иностранному влиянию России будет нацелена на внешнюю и внутреннюю политику США, международные события, связанные с пандемией Covid-19, а также президентские выборы 2020 года.
Помимо России, среди стран, представляющих киберугрозу США, называются Китай, Иран и Северная Корея.
Отмечается, что усилия перечисленных государств по мере приближения выборов в США будут направлены на инфраструктуру, связанную с выборами. При этом они сосредоточатся на персональной информации избирателей, локальных сетях муниципалитетов и штатов и напрямую на чиновниках, связанных с избирательным процессом.
Министерство предупредило, что у России есть возможность "нарушить или повредить критически важные инфраструктурные сети США с помощью кибератак", и что российские агенты почти наверняка будут продолжать нацеливаться на американскую промышленность и все уровни правительства.
В то же время отмечается, что Китай продолжит свою кампанию экономического шпионажа против США и представляет серьезную постоянную угрозу для американской инфраструктуры из-за потенциальных кибератак. По оценкам министерства, действия Пекина будут нацелены на производство, оборону, здравоохранение, транспорт и энергетику в течение следующего года.
По данным министерства, возможно также использование кибератак для получения информации о лечении и вакцинах от коронавируса, чем, согласно МВБ, уже занимаются Россия и Китай.
По данным министерства, возможно также использование кибератак для получения информации о лечении и вакцинах от коронавируса, чем, согласно МВБ, уже занимаются Россия и Китай.
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