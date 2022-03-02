Доклад МВБ - Россия сеет раздор внутри страны и за рубежом

20:31 07 Октябрь Киев, Украина

Министерство внутренней безопасности США считает, что Российская Федерация, основной распространитель дезинформации. Главная цель Кремля - усилить свое мировое положение путем ослабления США.

Об этом говорится в докладе МВБ "Оценка национальной угрозы 2020.

"Россия является, вероятно, основным субъектом тайного влияния и поставщиком дезинформации внутри страны", - говорится в докладе.

Россия сеет раздор внутри страны и за рубежом, формирует общественные настроения и подрывает доверие к западным демократическим институтам и процессам.



Согласно докладу, деятельность по иностранному влиянию России будет нацелена на внешнюю и внутреннюю политику США, международные события, связанные с пандемией Covid-19, а также президентские выборы 2020 года.





Помимо России, среди стран, представляющих киберугрозу США, называются Китай, Иран и Северная Корея.

Отмечается, что усилия перечисленных государств по мере приближения выборов в США будут направлены на инфраструктуру, связанную с выборами. При этом они сосредоточатся на персональной информации избирателей, локальных сетях муниципалитетов и штатов и напрямую на чиновниках, связанных с избирательным процессом.

"Деятельность может происходить в течение всего избирательного цикла 2020 года - во время предвыборных мероприятий, в день выборов и в поствыборный период", - отметили в министерстве.

"Федеральное правительство, органы власти штатов, местные и территориальные правительства, а также частный сектор столкнутся с целым рядом киберугроз, направленных на доступ к конфиденциальной информации, кражу денег и принуждение к уплате выкупа", - добавили в МВБ.

Министерство предупредило, что у России есть возможность "нарушить или повредить критически важные инфраструктурные сети США с помощью кибератак", и что российские агенты почти наверняка будут продолжать нацеливаться на американскую промышленность и все уровни правительства.

"Россия, вероятно, может проводить кибератаки, которые приведут к, по крайней мере, локальным последствиям на несколько часов или дней, и, вероятно, разрабатывает варианты, которые вызовут более тяжелые последствия", - заявило МВБ.

В то же время отмечается, что Китай продолжит свою кампанию экономического шпионажа против США и представляет серьезную постоянную угрозу для американской инфраструктуры из-за потенциальных кибератак. По оценкам министерства, действия Пекина будут нацелены на производство, оборону, здравоохранение, транспорт и энергетику в течение следующего года.



По данным министерства, возможно также использование кибератак для получения информации о лечении и вакцинах от коронавируса, чем, согласно МВБ, уже занимаются Россия и Китай.