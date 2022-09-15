Доходы рф от экспорта нефти упали на $1,2 млрд с июля

12:02 15 сентября Киев, Украина





По оценке МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из россии вырос на 220 тыс. баррелей в сутки, до 7,6 млн баррелей. Однако рост поставок не смог компенсировать снижение цен и в итоге



Согласно данным Минфина рф, в августе средняя цена на российскую марку Urals составила 74,73 доллара, что на 4,7% меньше, чем в июле. Между тем федеральный бюджет россии более чем на треть зависит от доходов от нефти и газа. В августе казна получила 671,9 млрд руб. (11,1 млрд долларов) нефтегазовых доходов – это самый низкий показатель за последние 14 месяцев. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы россии от экспорта нефти в августе сократились до 17,7 млрд долларов, пишет Bloomberg.По оценке МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из россии вырос на 220 тыс. баррелей в сутки, до 7,6 млн баррелей. Однако рост поставок не смог компенсировать снижение цен и в итоге россия получила на 1,2 млрд долларов меньше, чем в июле.Согласно данным Минфина рф, в августе средняя цена на российскую марку Urals составила 74,73 доллара, что на 4,7% меньше, чем в июле. Между тем федеральный бюджет россии более чем на треть зависит от доходов от нефти и газа. В августе казна получила 671,9 млрд руб. (11,1 млрд долларов) нефтегазовых доходов – это самый низкий показатель за последние 14 месяцев.

«российские нефтяные доходы могут пострадать еще больше, когда с декабря вступят в силу санкции ЕС в отношении импорта российской нефти», – отмечает МЭА в своем докладе.

Страны ЕС с 5 декабря вводят частичное эмбарго на поставки нефти из россии, а с 5 февраля под запрет попадут поставки нефтепродуктов.



Также страны «Большой семерки» (G7) договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть одновременно с эмбарго ЕС.



По прогнозам МЭА, к февралю 2023 года добыча нефти в россии сократится на 1,9 млн баррелей в день, до 9,5 млн баррелей. В августе этого года россия производила около 11 млн баррелей в сутки. После эмбарго ЕС россия сможет перераспределить между Индией, Китаем и Турцией еще 1,4 млн баррелей нефти и миллион баррелей нефтепродуктов, оценивают аналитики МЭА. Но так как новые покупатели просят скидок, доходы россии от экспорта нефти будут и дальше снижаться.