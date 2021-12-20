Дочь Навального вместо отца получила премию Сахарова

15:34 16 Декабрь Киев, Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный в Европарламенте заочно получил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2021 год. Награду вместо отца вручили дочери оппозиционера Дарьи Навальной.



Об этом сообщили в Европарламенте.



Премию Сахарова вручают с 1988 года в 4 областях, в том числе в области защиты прав человека и его основных свобод. В разные годы ее лауреатами становились Нельсон Мандела, Кофи Аннан, ООН, организация Репортеры без границ и украинский режиссер Олег Сенцов. В 2019 году награду вместо него получала сестра Наталья Каплан.



Нынешняя церемония награждения состоялась 15 декабря.



Дарья Навальная в своей речи поблагодарила за отличие, но и сетовала, в частности, на прагматизм некоторых европейских политиков, не желающих портить отношения с Владимиром Путиным, и невозможность мирового сообщества спасать жизнь заключенных оппозиционеров:



"Где сейчас лауреаты премии Сахарова в прошлом году – участники белорусской оппозиции? Главным образом в тюрьме. Где лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо? Он скончался в тюрьме. И сегодня я спрашиваю себя: почему

так трудно спасти из плена тех, кто борется за права человека?...”

Летом этого года дочь Навального уже получала вместо отца награду Женевского форума по правам человека. Тогда в речи девушка рассказала, с чем ей пришлось столкнуться, вырастая в России и имея отца политического активиста.



Напомним, что в начале этого года Навальный, проведший четыре месяца на лечении в Германии после отравления "новичком", прилетел в Россию. Оппозиционера задержали по прилету и отвезли в отделение полиции, где и провели над ним первый суд. Отпустить оппозиционера на свободу требовали правозащитники и, в частности, властей США, Канады, ЕС и Украины, однако этого не произошло.



Осенью стало известно, что силовики хотят заключить Навального в тюрьму еще на 10 лет.



Международная правозащитная организация Amnesty International признала российского оппозиционера узником совести.